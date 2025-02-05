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Не было разрешения. ITIA дисквалифицировало венесуэльского теннисиста

Теннис

Пока временное отстранение

Не было разрешения. ITIA дисквалифицировало венесуэльского теннисиста

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Венесуэльский теннисист 245-я ракетка мира Гонсалу Оливейра был отстранён за употребление метамфетамина. Об этом пишет пресс-служба Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA).

Положительная проба была сдана 25 ноября на "Челленджере" в Мексике. Уточняется, что санкции носят временный характер и о нарушении спортсмену было сообщено 17 января 2025 года. С этой даты и начинается отстранение 29-летнего теннисиста. Хотя он и имеет право обжаловать этот факт, апелляция в инстанцию пока не поступала.

Метамфетамин относится к категории психостимуляторов. У Гонсалу Оливейры не было разрешения на перевозку этого вещества.

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