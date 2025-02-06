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Первая ракетка Украины впервые в карьере вышел в 1/4 финала челленджера

Теннис
Обновлено

Александр Овчаренко одолел россиянина Алексея Захарова на турнире в Индии

Первая ракетка Украины впервые в карьере вышел в 1/4 финала челленджера

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Первая ракетка Украины Александр Овчаренко впервые в карьере вышел в четвертьфинал "челленджера".

На турнире в индийском городе Ченнай Александр противостоял "нейтральному" Алексею Захарову.

Первый сет украинец проиграл 0:6, но выиграл два следующих: 7:6(5), 6:4.

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Для Овчаренко это дебютный выход в четвертьфинал турнира серии "челленджер". До этого он только однажды играл на стадии 1/8 финала: в ноябре остановился на этом этапе на турнире в португальской Мае.

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