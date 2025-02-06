Стефанос Циципас обыграл Таллона Грикспора и вышел в четвертьфинал турнира ATP-500 в Роттердаме

Двукратный финалист турниров серии "Большого шлема", 12-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас пробился в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды).

Роттердам. Второй круг

Стефанос Циципас — Таллон Грикспор 6:7 (5:7), 7:6 (8:6), 7:5

В матче второго круга Циципас одолел 43-ю ракетку мира из Нидерландов Таллона Грикспора.

Встреча Циципаса с Грикспором продлилась 3 часа 1 минуту. В её рамках Стефанос 12 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Таллона 10 эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

За выход в полуфинал турнира в Роттердаме Циципас сразится с 92-й ракеткой мира 23-летним итальянцем Маттией Беллуччи