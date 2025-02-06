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Стефанос Циципас обыграл Таллона Грикспора и вышел в четвертьфинал турнира ATP-500 в Роттердаме
Грек добыл волевую победу
Getty Images/Global Images Ukraine
Двукратный финалист турниров серии "Большого шлема", 12-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас пробился в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды).
Роттердам. Второй круг
Стефанос Циципас — Таллон Грикспор 6:7 (5:7), 7:6 (8:6), 7:5
В матче второго круга Циципас одолел 43-ю ракетку мира из Нидерландов Таллона Грикспора.
Встреча Циципаса с Грикспором продлилась 3 часа 1 минуту. В её рамках Стефанос 12 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Таллона 10 эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.
За выход в полуфинал турнира в Роттердаме Циципас сразится с 92-й ракеткой мира 23-летним итальянцем Маттией Беллуччи
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