Карлос Алькарас вышел в четвертьфинал турнира в Роттердаме, отдав лишь три гейма

Четырёхкратный чемпион турниров серии "Большого шлема", третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас уверенно вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды).

Роттердам. Второй круг

Карлос Алькарас — Андреа Вавассори 6:2, 6:1

В матче второго круга Алькарас обыграл 317-ю ракетку мира из Италии Андреа Вавассори (Q).

Встреча Алькараса с Вавассори продлилась 1 час и 5 минут. В её рамках Карлос один раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Андреа четыре эйса, четыре двойные ошибки и один нереализованный брейк-пойнт.

За выход в полуфинал турнира в Роттердаме Алькарас сразится с победителем матча Хольгер Руне — Педро Мартинес-Портеро.