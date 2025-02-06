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Карлос Алькарас: Каждый раз, когда покидаю корт, всегда думаю, как мне стать лучше

Теннис

Испанец прокомментировал победу

Карлос Алькарас: Каждый раз, когда покидаю корт, всегда думаю, как мне стать лучше

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Четырёхкратный чемпион турниров серии "Большого шлема", третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал выход в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды).

"Сегодня было намного лучше. Каждый раз, когда покидаю корт, всегда думаю, как мне стать лучше. Вот что произошло после первого круга. Просто старался сосредоточиться на том, что мне нужно было улучшить. Не допускать слишком много ошибок, не допускать слишком много взлётов и падений в матче. Если я срываюсь, просто продолжаю работать с той же интенсивностью. Это то, что я попробовал сегодня, думаю, то, что я сделал, было довольно хорошо. После таких матчей моя уверенность возрастает", — приводит слова Алькараса официальный сайт ATP.

Во втором круге Карлос Алькарас обыграл 317-ю ракетку мира из Италии Андреа Вавассори.

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