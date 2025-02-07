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Алекс де Минор одержал победу в четвертьфинал ATP-500 в Роттердаме

Теннис

Борьба за титул продолжается

Алекс де Минор одержал победу в четвертьфинал ATP-500 в Роттердаме

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Восьмая ракетка мира, австралийский теннисист Алекс де Минор вышел в полуфинал хардового турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды).

В матче 1/4 финала он в двух сетах обыграл 93-ю ракетку мира, немца Даниэля Альтмайера.

Роттердам. 1/4 финала

Алекс де Минор — Даниэль Альтмайер 6:1, 6:4

Встреча продолжалась 1 час 27 минут. Австралийский теннисист не сделал ни одной подачи навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету его соперника три эйса, одна двойная ошибка и пять заработанных брейк-пойнтов, из которых он реализовал один.

В полуфинале турнира в Роттердаме Алекс де Минор встретится с победителем в матче между Стефаносом Циципасом и Маттией Беллуччи.

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Алекс де Минор
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