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Алекс де Минор одержал победу в четвертьфинал ATP-500 в Роттердаме
Борьба за титул продолжается
Getty Images/Global Images Ukraine
Восьмая ракетка мира, австралийский теннисист Алекс де Минор вышел в полуфинал хардового турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды).
В матче 1/4 финала он в двух сетах обыграл 93-ю ракетку мира, немца Даниэля Альтмайера.
Роттердам. 1/4 финала
Алекс де Минор — Даниэль Альтмайер 6:1, 6:4
Встреча продолжалась 1 час 27 минут. Австралийский теннисист не сделал ни одной подачи навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету его соперника три эйса, одна двойная ошибка и пять заработанных брейк-пойнтов, из которых он реализовал один.
В полуфинале турнира в Роттердаме Алекс де Минор встретится с победителем в матче между Стефаносом Циципасом и Маттией Беллуччи.
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