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Ангелина Калинина покидает турнир в Клуж-Напоке в четвертьфинале соревнований

Теннис

Победа была близко

Ангелина Калинина покидает турнир в Клуж-Напоке в четвертьфинале соревнований

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Ангелина Калинина потерпела поражение в четвертьфинальном матче турнира WTA 250 в Румынии.

Клуж-Напока, Румыния. Четвертьфинал

Ангелина Калинина — Александра Саснович 6:2, 4:6, 6:7(3)

В борьбе за выход в полуфинал она играла против Александры Саснович. Украинка смогла завладети инициативой на старте матча, однако в следующих двух геймах не сумела взять верх.

Стоит отметить, что для Калининой это уже второе поражение на подобной стадии в этом году. В январе Калинина дошла до полуфинала в Брисбене.

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Ангелина Калинина
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