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Ангелина Калинина покидает турнир в Клуж-Напоке в четвертьфинале соревнований
Победа была близко
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Ангелина Калинина потерпела поражение в четвертьфинальном матче турнира WTA 250 в Румынии.
Клуж-Напока, Румыния. Четвертьфинал
Ангелина Калинина — Александра Саснович 6:2, 4:6, 6:7(3)
В борьбе за выход в полуфинал она играла против Александры Саснович. Украинка смогла завладети инициативой на старте матча, однако в следующих двух геймах не сумела взять верх.
Стоит отметить, что для Калининой это уже второе поражение на подобной стадии в этом году. В январе Калинина дошла до полуфинала в Брисбене.
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