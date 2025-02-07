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Бывший судья CAS рассказал, почему Синнер избежал дисквалификации
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Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший судья Спортивного арбитражного суда (CAS), юрист Анжело Кашелла высказался насчёт того, что Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) оправдало первую ракетку мира Янника Синнера по делу о попадании в его организм клостебола. Независимый трибунал установил, что допинг в его организме оказался непреднамеренно.
"Количество клостебола в организме спортсмена к дисквалификации не имеет никакого отношения. Синнеру предстоит преодолеть обвинения в халатности, поскольку спортсмен также несёт ответственность за действия своих помощников. Именно поэтому ВАДА подаёт апелляцию в СAS на дисквалификацию сроком от одного года до двух лет.
Однако сама ITIA оправдало Синнера, посчитав, что он сделал всё возможное. А первая ракетка сразу же обвинил в этом Нальди и Феррару в том, что они виноваты в случившемся. На мой взгляд, этого может быть недостаточно, потому что в состав комиссии ITIA входили врачи, в то время как судья должен быть экспертом в области права. Заметьте, я не выступаю за дисквалификацию нашего чемпиона, но анализирую дело объективно», — приводит слова адвоката L'identitá.
Слушания в CAS пройдут накануне старта Открытого чемпионата Франции.
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