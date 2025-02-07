Карлос Алькарас вышел в полуфинал турнира в Роттердаме, отдав три гейма сопернику

Четырёхкратный чемпион турниров серии "Большого шлема", третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в полуфинал турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). Он обыграл соотечественника 44-ю ракетку мира Педро Мартинеса-Портеро.

Роттердам. 1/4 финала

Карлос Алькарас — Педро Мартинес-Портеро 6:2, 6:1

Встреча продлилась 1 час 10 минут. В её рамках Карлос семь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету его соперника ни одного эйса, четыре двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

За выход в финал турнира в Роттердаме Алькарас сразится с победителем матча Андрей Рублёв (-) — Хуберт Хуркач (Польша).