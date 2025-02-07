Новак Джокович поздравил Симону Халеп с потрясающей карьерой

24-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема" серб Новак Джокович обратился к двукратной победительнице мэйджоров, бывшей первой ракетке мира румынской теннисистке Симоне Халеп после того, как она объявила о завершении карьеры.

"Поздравляю с потрясающей карьерой, Симона", — написал Джокович в социальных сетях.

Напомним, во вторник, 4 февраля, Симона Халеп проиграла в первом круге на турнире категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния). После разгромного поражения от итальянки Лючии Бронцетти (1:6, 1:6) румынка заявила, что завершает профессиональную карьеру.