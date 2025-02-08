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Украинки получили соперниц на турнире в Дохе

Теннис
Обновлено

Парный разряд

Украинки получили соперниц на турнире в Дохе

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

С 9 по 16 февраля в столице Катара пройдет турнир серии WTA1000. Украинские теннисистки, которые будут играть в парном разряде, получили своих соперниц.

Надежда Киченок в дуэте с канадкой Лейлой Фернандес начнут соревнования матчем против американо-нидерландской пары Эйша Мухаммед/Деми Схюрс.

Марта Костюк с румынкой Еленой-Габриэлой Русе сыграют против пары Чжань Хаоцинь/Вероника Кудерметова.

Людмила Киченок и София Кенин получат своих соперниц позже. Их оппонентками станут победители матча Аддад Мая/Зигемунд – Александрова/Самсонова.

Напомним, что ранее Новак Джокович поздравил Симону Халеп с потрясающей карьерой.

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