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Украинки получили соперниц на турнире в Дохе
Парный разряд
https://www.gettyimages.com/Ukraine
С 9 по 16 февраля в столице Катара пройдет турнир серии WTA1000. Украинские теннисистки, которые будут играть в парном разряде, получили своих соперниц.
Надежда Киченок в дуэте с канадкой Лейлой Фернандес начнут соревнования матчем против американо-нидерландской пары Эйша Мухаммед/Деми Схюрс.
Марта Костюк с румынкой Еленой-Габриэлой Русе сыграют против пары Чжань Хаоцинь/Вероника Кудерметова.
Людмила Киченок и София Кенин получат своих соперниц позже. Их оппонентками станут победители матча Аддад Мая/Зигемунд – Александрова/Самсонова.
Напомним, что ранее Новак Джокович
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