Украинки получили соперниц на турнире в Дохе

С 9 по 16 февраля в столице Катара пройдет турнир серии WTA1000. Украинские теннисистки, которые будут играть в парном разряде, получили своих соперниц.

Надежда Киченок в дуэте с канадкой Лейлой Фернандес начнут соревнования матчем против американо-нидерландской пары Эйша Мухаммед/Деми Схюрс.

Марта Костюк с румынкой Еленой-Габриэлой Русе сыграют против пары Чжань Хаоцинь/Вероника Кудерметова.

Людмила Киченок и София Кенин получат своих соперниц позже. Их оппонентками станут победители матча Аддад Мая/Зигемунд – Александрова/Самсонова.