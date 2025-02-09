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Завацкая объявила о перерыве в выступлениях из-за травмы

Теннис
Обновлено

Желаем быстрого выздоровления

Завацкая объявила о перерыве в выступлениях из-за травмы

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Катарина Завацкая получила травму ноги. Спортсменка после турнира в Брисбене сообщила, что берет паузу в выступлениях для лечения и вернется уже на грунтовый сезон.

Завацкая объявила о перерыве в выступлениях из-за травмы - изображение 1

Напомним, что ранее украинки получили соперниц на турнире в Дохе.

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Катарина Завацкая
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