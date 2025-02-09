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Завацкая объявила о перерыве в выступлениях из-за травмы
Желаем быстрого выздоровления
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Катарина Завацкая получила травму ноги. Спортсменка после турнира в Брисбене сообщила, что берет паузу в выступлениях для лечения и вернется уже на грунтовый сезон.
Напомним, что ранее украинки
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