Завацкая объявила о перерыве в выступлениях из-за травмы

Украинская теннисистка Катарина Завацкая получила травму ноги. Спортсменка после турнира в Брисбене сообщила, что берет паузу в выступлениях для лечения и вернется уже на грунтовый сезон.

Напомним, что ранее украинки получили соперниц на турнире в Дохе.