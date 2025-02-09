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Костюк успешно стартовала на турнире серии WTA1000 в Дохе

Теннис

Уверенная победа

Костюк успешно стартовала на турнире серии WTA1000 в Дохе

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №22) успешно стартовала на турнире серии WTA1000 в Дохе. В первом поединке на соревнованиях наша спортсменка одолела представительницу Турции Зейнеп Сонмез (WTA №95).

Счет матча 2-0 (6-3; 6-3) в пользу Марты, в активе которой 2 подачи на вылет, 5 из 10 реализованных брейков, 10 из 12 отыгранных брейков и 2 двойные ошибки.

В следующем раунде соревнований Костюк сыграет против третьей ракетки мира американки Коко Гауфф.

Напомним, что ранее Завацкая объявила о перерыве в выступлениях из-за травмы.

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