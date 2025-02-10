WTA обновили рейтинг: Марта Костюк и Элина Свитолина улучшили свои позиции

Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила список лучших теннисисток мира. В Топ-3 изменений не произошло, лидером по-прежнему является Арина Соболенко, вторая позиция у польки Иги Свёнтек, а тройку лучших замыкает американка Коко Гауфф.

Среди украинок первой остается Марта Костюк, которая поднялась на одну строчку в рейтинге (21 место). Второй остается Элина Свитолина, которая также поднялась на одну позицию выше (22 место). Зато между другими двумя представительницами нашей страны, которые замыкают топ-50, состоялась рокировка — Даяна Ястремская теперь занимает 49-е место, а Ангелина Калинина, потеряв предыдущую позицию, теперь является 50-й.

Таким образом выглядит топ-10 украинок в рейтинге WTA:

Марта Костюк — 21 (+1)

Элина Свитолина — 22 (+1)

Даяна Ястремская — 49 (+1)

Ангелина Калинина — 50 (-1)

Юлия Стародубцева — 107 (+2)

Дарья Снигур — 132 (+4)

Леся Цуренко — 147

Анастасия Соболева — 223 (+5)

Катарина Завацкая — 243 (-5)

Александра Олейникова — 291 (-5)

Результаты от 10.02.2025