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WTA обновили рейтинг: Марта Костюк и Элина Свитолина улучшили свои позиции
В топ-50 остаются четыре украинки
Getty Images/Global Images Ukraine
Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила список лучших теннисисток мира. В Топ-3 изменений не произошло, лидером по-прежнему является Арина Соболенко, вторая позиция у польки Иги Свёнтек, а тройку лучших замыкает американка Коко Гауфф.
Среди украинок первой остается Марта Костюк, которая поднялась на одну строчку в рейтинге (21 место). Второй остается Элина Свитолина, которая также поднялась на одну позицию выше (22 место). Зато между другими двумя представительницами нашей страны, которые замыкают топ-50, состоялась рокировка — Даяна Ястремская теперь занимает 49-е место, а Ангелина Калинина, потеряв предыдущую позицию, теперь является 50-й.
Таким образом выглядит топ-10 украинок в рейтинге WTA:
- Марта Костюк — 21 (+1)
- Элина Свитолина — 22 (+1)
- Даяна Ястремская — 49 (+1)
- Ангелина Калинина — 50 (-1)
- Юлия Стародубцева — 107 (+2)
- Дарья Снигур — 132 (+4)
- Леся Цуренко — 147
- Анастасия Соболева — 223 (+5)
- Катарина Завацкая — 243 (-5)
- Александра Олейникова — 291 (-5)
Результаты от 10.02.2025
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