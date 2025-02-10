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Первая ракетка Украины установил личный рекорд в рейтинге ATP

Теннис

Известен обновленный рейтинг мирового тура

Первая ракетка Украины установил личный рекорд в рейтинге ATP

Фото з вільних джерел

Новина українською

Организация ATP обновила список лучших теннисистов мира. 23-летний украинец Александр Овчаренко, который сейчас является первой ракеткой Украины среди мужчин, установил свой личный рекорд, попав в топ-300 после того как ему удалось выйти в четвертьфинал "челленджера". Теперь он занимает 296-е место.

Таким образом выглядит пятерка лучших украинских теннисистов, которые входят в топ-500 мирового рейтинга ATP.

  • Александр Овчаренко — 296 (+15)
  • Олег Приходько — 310 (+17)
  • Виталий Сачко — 388 (-4)
  • Вадим Урсу — 398 (-5)
  • Юрий Джавакян — 497 (+9)

Также добавим, что в топ-3 рейтинга ATP без изменений: Янник Синнер начинает 36-ю неделю на первом месте, вторым до сих пор остается Александр Зверев, а Карлос Алькарас — третий.

Результаты от 10.02.2025

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рейтинг ATP ATP Александр Овчаренко
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
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