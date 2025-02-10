Первая ракетка Украины установил личный рекорд в рейтинге ATP

Организация ATP обновила список лучших теннисистов мира. 23-летний украинец Александр Овчаренко, который сейчас является первой ракеткой Украины среди мужчин, установил свой личный рекорд, попав в топ-300 после того как ему удалось выйти в четвертьфинал "челленджера". Теперь он занимает 296-е место.

Таким образом выглядит пятерка лучших украинских теннисистов, которые входят в топ-500 мирового рейтинга ATP.

Александр Овчаренко — 296 (+15)

Олег Приходько — 310 (+17)

Виталий Сачко — 388 (-4)

Вадим Урсу — 398 (-5)

Юрий Джавакян — 497 (+9)

Также добавим, что в топ-3 рейтинга ATP без изменений: Янник Синнер начинает 36-ю неделю на первом месте, вторым до сих пор остается Александр Зверев, а Карлос Алькарас — третий.

Результаты от 10.02.2025