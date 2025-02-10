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Ига Швёнтек вышла в 1/8 финала турнира в Дохе
Уверенная победа
Фото: wimbledon.com / Автор неизвестен
Победительница пяти турниров серии "Большого шлема", вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар). В стартовом поединке она выиграла у греческой теннисистки Марии Саккари.
Доха (ж). Второй круг
Ига Швёнтек - Мария Саккари 6:3, 6:2
Встреча продолжалась 1 час 22 минуты. За это время Саккари выполнила одну подачу навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пйонта из шести. На счету Швёнтек четыре эйса, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти.
Турнир в Дохе пройдёт с 9 по 15 февраля.
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