Ига Швёнтек вышла в 1/8 финала турнира в Дохе

Победительница пяти турниров серии "Большого шлема", вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар). В стартовом поединке она выиграла у греческой теннисистки Марии Саккари.

Доха (ж). Второй круг

Ига Швёнтек - Мария Саккари 6:3, 6:2

Встреча продолжалась 1 час 22 минуты. За это время Саккари выполнила одну подачу навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пйонта из шести. На счету Швёнтек четыре эйса, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти.

Турнир в Дохе пройдёт с 9 по 15 февраля.