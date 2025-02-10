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Янник Синнер сравнялся Карлосом Алькарасом по количеству недель на первой строчке рейтинга АТР
Итальянец хорошо начал сезон
Getty Images/Global Images Ukraine
Трёхкратный чемпион турниров серии "Большого шлема", первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер догнал четырёхкратного победителя "мэйджоров" испанца Карлоса Алькараса по количеству недель на первой строчке рейтинга ATP. Оба игрока провели в топе мирового рейтинга по 36 недель.
Отметим, Синнер провёл на первой строчке рейтинга 36 недель подряд. На 10 февраля у первой ракетки мира 11 830 очков. Алькарас занимает третье место в рейтинге ATP с результатом 7510 очков.
В воскресенье, 9 февраля, Алькарас стал чемпионом турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). Он обыграл представителя Австралии восьмую ракетку Алекса де Минора.
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