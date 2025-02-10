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Даяна Ястремская потерпела поражение на старте турнира в Дохе
Украинка не смогла навязать борьбу сопернице
Getty Images/Global Images Ukraine
В понедельник, 10 февраля состоялся матч 1/32 финала турнира в Дохе (Катар), в котором Даяна Ясремская не смогла обыграть американскую теннисистку Пейтон Стернс.
Доха. 1/32 финала.
Даяна Ястремская — Пейтон Стернс 5:7, 3:6
Матч продлился 1 час и 34 минуты. За это время Ястремская сделала 4 подачи навылет, 7 двойных ошибок и реализовала 3 из 10 брейкпоинтов. На счету Стернс 3 эйса, 4 двойных и 6 из 10 брейков.
Стоит отметить, что это первый очный матч для теннисисток.
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