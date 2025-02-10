Даяна Ястремская потерпела поражение на старте турнира в Дохе

В понедельник, 10 февраля состоялся матч 1/32 финала турнира в Дохе (Катар), в котором Даяна Ясремская не смогла обыграть американскую теннисистку Пейтон Стернс.

Доха. 1/32 финала.

Даяна Ястремская — Пейтон Стернс 5:7, 3:6

Матч продлился 1 час и 34 минуты. За это время Ястремская сделала 4 подачи навылет, 7 двойных ошибок и реализовала 3 из 10 брейкпоинтов. На счету Стернс 3 эйса, 4 двойных и 6 из 10 брейков.

Стоит отметить, что это первый очный матч для теннисисток.