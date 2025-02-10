Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Доха. Элина Свитолина совершила невероятный камбэк на пути к 1/16 финала
Отличная работа
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина одержала победу в 1/32 финала турнира в Дохе.
В стартовом сете украинка не смогла взять ни единого гейма и отдала его сопернице. После небольшой паузы матч продолжился и теперь уже Свитолина диктовала условия игры, записав сет себе в актив. В решающей партии Элина сумела вырвать победу и забрать матч.
Доха. 1/32 финала
Маркета Вондроушова — Элина Свитолина 6:0, 2:6, 6:7
Поединок продлился 1 час и 55 минут. За это время Вондроушова сделала 6 подач навылет, 4 двойные ошибки и реализовала 5 из 12 брейкпоинтов. На счету Свитолиной 1 подача навылет, 5 двойных ошибок и 5 из 9 брейкпоинтов.
Стоит отметить, что для теннисисток это не первый очный матч, благодаря этой победе Элина повела в счете личных встреч 4:3.
В следующем круге соревнований Свитолина сыграет с Джессикой Пегулой из США.
Популярное сейчас
- Динамо - Эсбъерг. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга
- Брат Суркиса сорвал трансфер Бражко в Англию. Источник раскрыл детали
- Известный украинский голкипер начал тренерскую карьеру в клубе Первой лиги
- Названы финалистки турнира категории WTA-500 в Абу-Даби
- Знаменитый футболист Халк женился на племяннице своей бывшей жены
- Наталия Родригес Беллоли: инфлюенсерка, покорившая сердце Рафиньи