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Доха. Элина Свитолина совершила невероятный камбэк на пути к 1/16 финала

Теннис
Обновлено

Отличная работа

Доха. Элина Свитолина совершила невероятный камбэк на пути к 1/16 финала

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина одержала победу в 1/32 финала турнира в Дохе.

В стартовом сете украинка не смогла взять ни единого гейма и отдала его сопернице. После небольшой паузы матч продолжился и теперь уже Свитолина диктовала условия игры, записав сет себе в актив. В решающей партии Элина сумела вырвать победу и забрать матч.

Доха. 1/32 финала

Маркета Вондроушова — Элина Свитолина 6:0, 2:6, 6:7

Поединок продлился 1 час и 55 минут. За это время Вондроушова сделала 6 подач навылет, 4 двойные ошибки и реализовала 5 из 12 брейкпоинтов. На счету Свитолиной 1 подача навылет, 5 двойных ошибок и 5 из 9 брейкпоинтов.

Стоит отметить, что для теннисисток это не первый очный матч, благодаря этой победе Элина повела в счете личных встреч 4:3.

В следующем круге соревнований Свитолина сыграет с Джессикой Пегулой из США.

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Элина Свитолина
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