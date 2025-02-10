Марта Костюк потерпела поражение на старте парного турнира в Дохе

Украинская теннисистка Марта Костюк не смогла выйти во второй раунд парного разряда на супертурнире в Дохе.

На старте соревнований украинка в паре с Еленой-Габриэлой Русе в двух сетах уступили тандему Чжань Хаоцин/Вероника Кудерметова.

WTA 1000. Доха. Пары. 1/16 финала

Марта Костюк/Елена-Габриэла Русе — Чжань Хаоцин/Вероника Кудерметова - 3:6, 4:6

Матч длился 1 час и 22 минуты. Это была первая встреча дуэтов.

Костюк продолжит выступления в Дохе в одиночном разряде. На старте соревнований она одолела Зейнеп Сонмез, а во втором круге она встретится с Кори Гауфф.