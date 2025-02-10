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Марта Костюк потерпела поражение на старте парного турнира в Дохе
Тандем не выиграл ни единого сета
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Марта Костюк не смогла выйти во второй раунд парного разряда на супертурнире в Дохе.
На старте соревнований украинка в паре с Еленой-Габриэлой Русе в двух сетах уступили тандему Чжань Хаоцин/Вероника Кудерметова.
WTA 1000. Доха. Пары. 1/16 финала
Марта Костюк/Елена-Габриэла Русе — Чжань Хаоцин/Вероника Кудерметова - 3:6, 4:6
Матч длился 1 час и 22 минуты. Это была первая встреча дуэтов.
Костюк продолжит выступления в Дохе в одиночном разряде. На старте соревнований она одолела Зейнеп Сонмез, а во втором круге она встретится с Кори Гауфф.
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