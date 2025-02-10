Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Энди Маррей продолжит тренировать Джоковича до Уимблдона-2025
Серб доволен совместной работой
Getty Images/Global Images Ukraine
Победитель трёх турниров серии "Большого шлема" британец Энди Маррей останется тренером 24-кратного победителя мэйджоров серба Новака Джоковича как минимум до Уимблдона, пишет The Times.
Уимблдон-2025 пройдёт с 30 июня по 13 июля 2025 года. В прошлом сезоне Джокович вышел в финал турнира, но не смог одолеть испанца Карлоса Алькараса.
Встреча завершилась со счётом 2:6, 2:6, 6:7.
Напомним, в ноябре 2024 года Джокович объявил, что будет работать в тандеме с Марреем в период межсезонья вплоть до окончания Australian Open — 2025.
Популярное сейчас
- Лунин и Саудовская Аравия. Известна позиция президента Реала по украинцу
- Болельщики Бенфики освистали Трубина. Пришлось вступиться даже тренеру. ВИДЕО
- Контрольный матч. Динамо – Эсбьерг 2:0. По голу в каждом из таймов
- Доха. Элина Свитолина совершила невероятный камбэк на пути к 1/16 финала
- Красная карточка от правосудия: нидерландский футболист получил условный срок и штраф
- Криштиану Роналду празднует 40-летие: блестящая карьера легенды футбола