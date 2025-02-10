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Энди Маррей продолжит тренировать Джоковича до Уимблдона-2025

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Энди Маррей продолжит тренировать Джоковича до Уимблдона-2025

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Победитель трёх турниров серии "Большого шлема" британец Энди Маррей останется тренером 24-кратного победителя мэйджоров серба Новака Джоковича как минимум до Уимблдона, пишет The Times.

Уимблдон-2025 пройдёт с 30 июня по 13 июля 2025 года. В прошлом сезоне Джокович вышел в финал турнира, но не смог одолеть испанца Карлоса Алькараса.

Встреча завершилась со счётом 2:6, 2:6, 6:7.

Напомним, в ноябре 2024 года Джокович объявил, что будет работать в тандеме с Марреем в период межсезонья вплоть до окончания Australian Open — 2025.

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