Марта Костюк обыграла чемпионку US Open во втором круге турнира в Дохе

Во вторник 11 февраля украинская теннисистка Марта Костюк одержала уверенную победу во втором круге турнира WTA 1000 в Катаре. Она обыграла победительницу Открытого чемпионата США - 2023 американскую теннисистку Кори Гауфф.

Доха, Катар. Второй круг

Марта Костюк (Украина) - Коко Гауфф (США) 6:2, 7:5

Для теннисисток этот матч стал пятым очным, благодаря этой победе Марта Костюк сократила отставание до одного матча (3:2).

Украинка два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки, проиграла два гейма на своей подаче и сделала пять брейков.

Костюк третий раз в карьере обыграла соперницу из топ-5 и одержала свою самую рейтинговую победу на харде.

В третьем раунде соревнований в Дохе Марта сыграет с победительницей матча Магда Линетт — Магдалена Френх.