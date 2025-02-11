  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Марта Костюк обыграла чемпионку US Open во втором круге турнира в Дохе
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Марта Костюк обыграла чемпионку US Open во втором круге турнира в Дохе

Теннис

Невероятный матч

Марта Костюк обыграла чемпионку US Open во втором круге турнира в Дохе

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Во вторник 11 февраля украинская теннисистка Марта Костюк одержала уверенную победу во втором круге турнира WTA 1000 в Катаре. Она обыграла победительницу Открытого чемпионата США - 2023 американскую теннисистку Кори Гауфф.

Доха, Катар. Второй круг

Марта Костюк (Украина) - Коко Гауфф (США) 6:2, 7:5

Для теннисисток этот матч стал пятым очным, благодаря этой победе Марта Костюк сократила отставание до одного матча (3:2).

Украинка два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки, проиграла два гейма на своей подаче и сделала пять брейков.

Костюк третий раз в карьере обыграла соперницу из топ-5 и одержала свою самую рейтинговую победу на харде.

В третьем раунде соревнований в Дохе Марта сыграет с победительницей матча Магда Линетт — Магдалена Френх.

По теме
yellow-arrow
Энди Маррей продолжит тренировать Джоковича до Уимблдона-2025
yellow-arrow
Марта Костюк потерпела поражение на старте парного турнира в Дохе
yellow-arrow
Доха. Элина Свитолина совершила невероятный камбэк на пути к 1/16 финала
Марта Костюк
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости