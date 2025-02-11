Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Марта Костюк обыграла чемпионку US Open во втором круге турнира в Дохе
Невероятный матч
Getty Images/Global Images Ukraine
Во вторник 11 февраля украинская теннисистка Марта Костюк одержала уверенную победу во втором круге турнира WTA 1000 в Катаре. Она обыграла победительницу Открытого чемпионата США - 2023 американскую теннисистку Кори Гауфф.
Доха, Катар. Второй круг
Марта Костюк (Украина) - Коко Гауфф (США) 6:2, 7:5
Для теннисисток этот матч стал пятым очным, благодаря этой победе Марта Костюк сократила отставание до одного матча (3:2).
Украинка два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки, проиграла два гейма на своей подаче и сделала пять брейков.
Костюк третий раз в карьере обыграла соперницу из топ-5 и одержала свою самую рейтинговую победу на харде.
В третьем раунде соревнований в Дохе Марта сыграет с победительницей матча Магда Линетт — Магдалена Френх.
Популярное сейчас
- Юношеская Лига УЕФА. Динамо U-19 – Аталанта U-19 3:3 (6:7 пен). Украинцы уступают в сумасшедшей серии пенальти
- "Пихал Милевскому и Алиеву". Дмитрулин рассказал о взаимоотношениях со скандальным дуэтом
- Украинский день в Турции, победа Динамо на сборе, новый мяч ЛЧ. Главные новости за 10 февраля
- Названы финалистки турнира категории WTA-500 в Абу-Даби
- Красная карточка от правосудия: нидерландский футболист получил условный срок и штраф
- Знаменитый футболист Халк женился на племяннице своей бывшей жены