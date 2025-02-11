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Свитолина не смогла обыграть пятую ракетку мира на турнире в Дохе

Теннис
Обновлено

Шанс сравнять счет был

Свитолина не смогла обыграть пятую ракетку мира на турнире в Дохе

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

11 февраля состоялся матч 1/16 финала, в котором Элина Свитолина не смогла обыграть американскую теннисистку Джессику Пегулу.

Первый сет Элина проиграла со счётом 3:6, не сумев справиться с мощной игрой соперницы. Во втором сете украинка показала более упорную игру, но на тай-брейке Пегула оказалась сильнее, одержав победу со счетом 7:3.

Джессика Пегула, которая входит в топ-5 рейтинга WTA, продолжит борьбу за титул в Доке.

WTA 1000 Доха. Хард. 1/16 финала

Элина Свитолина — Джессика Пегула - 3:6, 6:7 (3:7)

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Элина Свитолина
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