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Свитолина не смогла обыграть пятую ракетку мира на турнире в Дохе
Шанс сравнять счет был
https://www.gettyimages.com/Ukraine
11 февраля состоялся матч 1/16 финала, в котором Элина Свитолина не смогла обыграть американскую теннисистку Джессику Пегулу.
Первый сет Элина проиграла со счётом 3:6, не сумев справиться с мощной игрой соперницы. Во втором сете украинка показала более упорную игру, но на тай-брейке Пегула оказалась сильнее, одержав победу со счетом 7:3.
Джессика Пегула, которая входит в топ-5 рейтинга WTA, продолжит борьбу за титул в Доке.
WTA 1000 Доха. Хард. 1/16 финала
Элина Свитолина — Джессика Пегула - 3:6, 6:7 (3:7)
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