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Джокович: Я был немного удивлён тем, как много людей посчитали успехом мой выход в полуфинал AO-2025
Серб недоволен такой реакцией фанатов
Getty Images/Global Images Ukraine
24-кратный победитель турниров серии "Большого шлема" сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал реакцию общественности на то, что он вышел в полуфинал Australian Open — 2025.
"Скажем так, я был немного удивлён тем, как много людей посчитали успехом мой выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии. Возможно, это прозвучит немного глупо, но для меня, когда кто-то говорит "полуфинал", учитывая, чего я добился в своей карьере, это, безусловно, успех, но не то, для чего я приехал и чем был бы доволен", — приводит слова Джоковича Vijesti.
Напомним, в четвертьфиналe AO-2025 Новак Джокович обыграл испанца Карлоса Алькараса.
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