Джокович: Я был немного удивлён тем, как много людей посчитали успехом мой выход в полуфинал AO-2025

24-кратный победитель турниров серии "Большого шлема" сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал реакцию общественности на то, что он вышел в полуфинал Australian Open — 2025.

"Скажем так, я был немного удивлён тем, как много людей посчитали успехом мой выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии. Возможно, это прозвучит немного глупо, но для меня, когда кто-то говорит "полуфинал", учитывая, чего я добился в своей карьере, это, безусловно, успех, но не то, для чего я приехал и чем был бы доволен", — приводит слова Джоковича Vijesti.

Напомним, в четвертьфиналe AO-2025 Новак Джокович обыграл испанца Карлоса Алькараса.