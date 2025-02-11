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Онс Жабер обыграла восьмую ракетку мира и вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Дохе
Теннисистка уверенно шагает к титулу
Getty Images/Global Images Ukraine
35-я ракетка мира тунисская теннисистка Онс Жабер вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар). Во втором круге она обыграла восьмую ракетку мира из Китая Чжэн Циньвэнь.
Доха. 2-й круг
Чжэн Циньвэнь — Онс Жабер 6:4, 6:2
Встреча продолжалась 1 час 30 минут. В её рамках Жабер один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Циньвэнь четыре эйса, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из восьми заработанных.
Далее Жабер встретится с американкой Софьей Кенин, которая во втором круге обыграла свою соотечественницу Алисию Паркс 7:6 (7:3), 3:6, 6:2.
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