Онс Жабер обыграла восьмую ракетку мира и вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Дохе

35-я ракетка мира тунисская теннисистка Онс Жабер вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар). Во втором круге она обыграла восьмую ракетку мира из Китая Чжэн Циньвэнь.

Доха. 2-й круг

Чжэн Циньвэнь — Онс Жабер 6:4, 6:2

Встреча продолжалась 1 час 30 минут. В её рамках Жабер один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Циньвэнь четыре эйса, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из восьми заработанных.

Далее Жабер встретится с американкой Софьей Кенин, которая во втором круге обыграла свою соотечественницу Алисию Паркс 7:6 (7:3), 3:6, 6:2.