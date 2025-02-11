  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Онс Жабер обыграла восьмую ракетку мира и вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Дохе
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Онс Жабер обыграла восьмую ракетку мира и вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Дохе

Теннис
Обновлено

Теннисистка уверенно шагает к титулу

Онс Жабер обыграла восьмую ракетку мира и вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Дохе

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

35-я ракетка мира тунисская теннисистка Онс Жабер вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар). Во втором круге она обыграла восьмую ракетку мира из Китая Чжэн Циньвэнь.

Доха. 2-й круг

Чжэн Циньвэнь — Онс Жабер 6:4, 6:2

Встреча продолжалась 1 час 30 минут. В её рамках Жабер один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Циньвэнь четыре эйса, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из восьми заработанных.

Далее Жабер встретится с американкой Софьей Кенин, которая во втором круге обыграла свою соотечественницу Алисию Паркс 7:6 (7:3), 3:6, 6:2.

По теме
yellow-arrow
Ига Швёнтек не уступала в стартовом раунде соревнований на протяжении 50 матчей
yellow-arrow
US Open объявил о глобальных изменениях
yellow-arrow
Джокович: Я был немного удивлён тем, как много людей посчитали успехом мой выход в полуфинал AO-2025
Онс Жабер
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости