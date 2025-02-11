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Ига Швёнтек не уступала в стартовом раунде соревнований на протяжении 50 матчей

Теннис

Польская теннисистка последний раз проигрывала в 2021 году

Ига Швёнтек не уступала в стартовом раунде соревнований на протяжении 50 матчей

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Победительница пяти турниров серии "Большого шлема", вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек на протяжении 50 матчей не проигрывает в первой встрече на турнирах категории WTA.

Последний раз она уступила представительнице Греции Марии Саккари на дебютном Итоговом турнире в 2021 году в Гвадалахаре (Мексика).

В понедельник, 10 февраля, представительница Польши вышла в третий круг соревнований в Дохе.

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Ига Швёнтек
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