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Трёхкратный победитель ТБШ уступил на старте турнира ATP-250 в Марселе

Теннис

На корте шла ожесточенная борьба

Трёхкратный победитель ТБШ уступил на старте турнира ATP-250 в Марселе

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Трёхкратный победитель турниров серии "Большого шлема" швейцарский теннисист Стэн Вавринка в первом круге турнира категории ATP-250 в Марселе (Франция) уступил 39-й ракетке мира португальцу Нуну Боржешу.

Марсель. Первый круг

Стэн Вавринка — Нуну Боржеш 7:6 (7:4), 6:7 (1:7), 3:6

Встреча продолжалась 2 часа 31 минуту. В её рамках Боржеш пять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Вавринки 12 эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх заработанных.

Далее Нуну Боржеш встретится с бельгийским теннисистом Зизу Бергсом, который в первом круге обыграл француза Клемана Шидеха.

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