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Джокович: Алькарас ведёт себя так, будто он находится в туре уже 10 лет

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Серб высказался в адрес испанца

Джокович: Алькарас ведёт себя так, будто он находится в туре уже 10 лет

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

24-кратный победитель турниров серии "Большого шлема" сербский теннисист Новак Джокович считает четырёхкратного чемпиона мэйджоров испанца Карлоса Алькараса харизматичным человеком.

"Алькарас выделяется не только своей игрой, исключительными достижениями и результатами для столь юного возраста, но и как человек очень харизматичный, честный и добрый ко всем. А когда он проигрывает, то проигрывает с улыбкой, что действительно впечатляет. Он такой молодой парень, у которого нет большого опыта, но который ведёт себя так, будто он находится в туре уже 10 лет или больше", — приводит слова Джоковича Vijesti.

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