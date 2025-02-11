Джокович: Алькарас ведёт себя так, будто он находится в туре уже 10 лет

24-кратный победитель турниров серии "Большого шлема" сербский теннисист Новак Джокович считает четырёхкратного чемпиона мэйджоров испанца Карлоса Алькараса харизматичным человеком.

"Алькарас выделяется не только своей игрой, исключительными достижениями и результатами для столь юного возраста, но и как человек очень харизматичный, честный и добрый ко всем. А когда он проигрывает, то проигрывает с улыбкой, что действительно впечатляет. Он такой молодой парень, у которого нет большого опыта, но который ведёт себя так, будто он находится в туре уже 10 лет или больше", — приводит слова Джоковича Vijesti.