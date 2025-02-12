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"У меня всегда тяжелые битвы с ней". Костюк прокомментировала победу над третьей ракеткой мира

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Успешная адаптация стала залогом успеха

"У меня всегда тяжелые битвы с ней". Костюк прокомментировала победу над третьей ракеткой мира

Getty Images/Global Images Ukraine

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Украинская теннисистка Марта Костюк поделилась эмоциями после победы над третьей ракеткой мира Коко Гауфф (США) в 1/16 финала турнира в Дохе (WTA1000).

"Конечно, это замечательная победа для меня. Коко - невероятный боец и теннисистка, которая уже давно находится в топ-3 рейтинга. У меня всегда тяжёлые битвы с ней, так что я очень счастлива, что одержала победу.

Я думаю, что я использовала в свою пользу тот момент, что у меня уже был здесь один матч. Я была уже немного больше знакома с условиями в то время, когда для неё это был её первый матч на турнире. Я уже говорила, что в этом году условия здесь немного отличаются от тех, которые были раньше. Я почувствовала это со старта матча и я точно смогла этим воспользоваться. У неё отличная подача, она также действовала вариативно, а её бэкхенд - он всегда на высоте. Это был совсем не легкий матч, поэтому я рада, что довела дело до победы за два сета.

Как именно изменились условия? Думаю, что сами корты не сильно изменились, но мячи в этом году немного другие, если сравнивать с прошлыми годами. И ты можешь это почувствовать, особенно это чувствуется на определенных ударах. Вот почему я и говорю, что смогла воспользоваться тем фактом, что я уже сыграла здесь один матч. На самом деле это достаточно сложно, я даже не могу сказать, какой же матч для меня был тяжелее, в первом круге или сегодня, если говорить именно об адаптации к условиям", - сказала Костюк в интервью пресс-службе WTA.

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Источник:
Великий теніс України
Опубликовал: Александр Бураков
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