Доха. Марта Костюк продолжает борьбу за титул

Украинская теннисистка Марта Костюк продолжает радовать успехами на турнире WTA в Дохе (Катар). В матче 1/8 финала она победила польскую теннисистку Магду Линетт со счётом 2:0 (6:4, 6:2).

Первый сет выдался напряженным, но Костюк уверенно довела его до победы. Во втором сете украинка совершила рывок 3:0, после чего Линетт взяла медицинский тайм-аут. Несмотря на то, что польская теннисистка вернулась на корт, переломить ход матча ей не удалось. Марта продемонстрировала стабильную игру и уверенно завершила встречу в свою пользу.

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Матч длился 1 час 41 минуту. За это время Костюк совершила 3 эйса, но допустила 6 двойных ошибок.

Этот выход в четвертьфинал стал для Марты лучшим результатом за последние пять месяцев.

WTA. Доха, 1/8 финала

Марта Костюк (Украина) - Магда Линетт (Польша) 2:0 (6:4, 6:2)