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Доха. Марта Костюк продолжает борьбу за титул
Украинка продолжает уверенно идти к титулу
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Марта Костюк продолжает радовать успехами на турнире WTA в Дохе (Катар). В матче 1/8 финала она победила польскую теннисистку Магду Линетт со счётом 2:0 (6:4, 6:2).
Первый сет выдался напряженным, но Костюк уверенно довела его до победы. Во втором сете украинка совершила рывок 3:0, после чего Линетт взяла медицинский тайм-аут. Несмотря на то, что польская теннисистка вернулась на корт, переломить ход матча ей не удалось. Марта продемонстрировала стабильную игру и уверенно завершила встречу в свою пользу.
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Матч длился 1 час 41 минуту. За это время Костюк совершила 3 эйса, но допустила 6 двойных ошибок.
Этот выход в четвертьфинал стал для Марты лучшим результатом за последние пять месяцев.
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