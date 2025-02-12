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Ига Швёнтек вышла в четвертьфинал турнира в Дохе

Теннис

Польская теннисистка совершила невероятный камбек

Ига Швёнтек вышла в четвертьфинал турнира в Дохе

Фото: tennisnet

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Победительница пяти турниров серии "Большого шлема", вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар). Она выиграла у представительницы Чехии Линды Носковой.

Доха (ж). Третий круг

Ига Швёнтек — Линда Носкова 6:7, 6:4, 6:4

Встреча продолжалась 2 часа 32 минуты. За это время Швёнтек выполнила четыре подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. На счету Носковой 16 эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из восьми.

В матче за выход в полуфинал Ига сразится с Еленой Рыбакиной из Казахстана.

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