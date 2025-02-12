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Онс Жабер обыграла чемпионку Australian Open в 1/8 финала турнира в Дохе
Представительница Туниса продолжает борьбу за титул
Фото: beIN SPORTS
35-я ракетка мира тунисская теннисистка Онс Жабер вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар). Во втором круге она обыграла 73-ю ракетку мира американку Софью Кенин.
Доха (ж). Третий круг
Онс Жабер — Софья Кенин 6:3, 6:4
Встреча продолжалась 1 час 6 минут. В её рамках Жабер пять раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Кенин ни одного эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.
Турнир в Дохе с призовым фондом $ 3 664 963 проходит с 9 по 15 февраля.
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