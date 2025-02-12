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Онс Жабер обыграла чемпионку Australian Open в 1/8 финала турнира в Дохе

Теннис

Представительница Туниса продолжает борьбу за титул

Онс Жабер обыграла чемпионку Australian Open в 1/8 финала турнира в Дохе

Фото: beIN SPORTS

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

35-я ракетка мира тунисская теннисистка Онс Жабер вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар). Во втором круге она обыграла 73-ю ракетку мира американку Софью Кенин.

Доха (ж). Третий круг

Онс Жабер — Софья Кенин 6:3, 6:4

Встреча продолжалась 1 час 6 минут. В её рамках Жабер пять раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Кенин ни одного эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.

Турнир в Дохе с призовым фондом $ 3 664 963 проходит с 9 по 15 февраля.

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