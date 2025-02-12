Рафаэль Надаль рассказал, чем занимается после ухода на пенсию

22-кратный победитель турниров серии "Большого шлема" испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, чем занимается после завершения карьеры.

"На данный момент я занят своими делами. Считаю, что так и должно быть. В жизни очень важно иметь цели. Если у вас их нет, вы можете в конечном итоге заскучать. Я человек, которому нужно чем-то заниматься, мне это нравится. Пришло время организовать новый этап, и именно этим мы и занимаемся. Прошло три месяца с тех пор, как я перестал играть, но я уже хорошо адаптировался. Я занимался спортом меньше, чем хотелось бы. Вернулся к игре в футбол, которая приносит мне радость.

Я больше не брал в руки ракетку, для этого нужно время. К тому же у меня была травма ноги, плохая физическая форма. Немного сбился с ритма, иначе продолжил бы играть. Как и во всём остальном, когда ты заканчиваешь определённый этап, тебе нужно немного отвлечься. Это то, что я делаю", — приводит слова Надаля Punto de Break.