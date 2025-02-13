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В ВАДА повторно заявили о намерении добиваться дисквалификации Янника Синнера

Теннис

В организации недовольны вердиктом

В ВАДА повторно заявили о намерении добиваться дисквалификации Янника Синнера

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Представитель Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Джеймс Фицджеральд обозначил позицию организации по допинг-делу первой ракетки мира итальянца Янника Синнера.

"Как мы заявляли в сентябре, ВАДА считает, что вывод об "отсутствии вины или халатности" не является правильным в соответствии с действующими правилами, и добивается отстранения на срок от одного до двух лет.

ВАДА не добивается отмены каких-либо выводов, кроме тех, которые уже были вынесены в первой инстанции. Поскольку вопрос сейчас находится на рассмотрении в CAS, ВАДА не будет давать дальнейших комментариев", — приводит слова Фицджеральда La Stampa.

Слушание в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу Синнера состоится с 16 по 17 апреля в Лозанне в закрытом режиме.

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ВАДА Янник Синнер
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Gudvin85 (Киев)
13.02.2025 в 16:53
dura lex, sed lex
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Комментарии 1
Gudvin85 (Киев)
13.02.2025 в 16:53
dura lex, sed lex
Ответить
0
0

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