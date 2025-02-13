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Новак Джокович будет тренироваться под руководством 24-кратного победителя турниров серии Большого шлема

Теннис
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Об этом рассказал сам специалист

Новак Джокович будет тренироваться под руководством 24-кратного победителя турниров серии Большого шлема

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

24-кратный победитель турниров серии "Большого шлема" сербский теннисист Новак Джокович будет тренироваться под руководством испанца Фернандо Вердаско во время турнира категории ATP-500 в Дохе (Катар). Соревнования пройдут с 17 по 22 февраля.

"Новак будет тренироваться здесь со мной, мы уже договорились", — приводит слова Вердаско Sportklub.rs.

Фернандо Вердаско — бывшая седьмая ракетка мира в одиночном разряде, полуфиналист одного турнира «Большого шлема» (Открытого чемпионата Австралии — 2009), обладатель семи титулов ATP.

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