Новак Джокович будет тренироваться под руководством 24-кратного победителя турниров серии Большого шлема

24-кратный победитель турниров серии "Большого шлема" сербский теннисист Новак Джокович будет тренироваться под руководством испанца Фернандо Вердаско во время турнира категории ATP-500 в Дохе (Катар). Соревнования пройдут с 17 по 22 февраля.

"Новак будет тренироваться здесь со мной, мы уже договорились", — приводит слова Вердаско Sportklub.rs.

Фернандо Вердаско — бывшая седьмая ракетка мира в одиночном разряде, полуфиналист одного турнира «Большого шлема» (Открытого чемпионата Австралии — 2009), обладатель семи титулов ATP.