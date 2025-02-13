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Новак Джокович будет тренироваться под руководством 24-кратного победителя турниров серии Большого шлема
Об этом рассказал сам специалист
Getty Images/Global Images Ukraine
24-кратный победитель турниров серии "Большого шлема" сербский теннисист Новак Джокович будет тренироваться под руководством испанца Фернандо Вердаско во время турнира категории ATP-500 в Дохе (Катар). Соревнования пройдут с 17 по 22 февраля.
"Новак будет тренироваться здесь со мной, мы уже договорились", — приводит слова Вердаско Sportklub.rs.
Фернандо Вердаско — бывшая седьмая ракетка мира в одиночном разряде, полуфиналист одного турнира «Большого шлема» (Открытого чемпионата Австралии — 2009), обладатель семи титулов ATP.
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