Ига Швёнтек пробилась в полуфинал турнира в Дохе

Бывшая первая ракетка мира Ига Швёнтек обыграла соперницу из Казахстана Елену Рыбакину в 1/4 финала турнира WTA-1000 в Дохе (Катар).

Встреча теннисисток продлилась 1 час 36 минут. За это время Швёнтек удалось выполнить один эйс, реализовать три из восьми брейк-пойнтов. Она также допустила одну двойную ошибку. Рыбакина реализовала один брейк-пойнт из четырёх, выполнила три эйса и допустила одну двойную ошибку.

Доха (ж). 1/4 финала

Ига Швёнтек — Елена Рыбакина 6:2, 7:5

В следующем круге соревнований Ига Швёнтек сыграет с сильнейшей в матче между Онс Жабер (Тунис) и Еленой Остапенко (Латвия).