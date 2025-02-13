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Ига Швёнтек пробилась в полуфинал турнира в Дохе
Польская теннисистка продолжает борьбу за титул
Фото: wimbledon.com / Автор неизвестен
Бывшая первая ракетка мира Ига Швёнтек обыграла соперницу из Казахстана Елену Рыбакину в 1/4 финала турнира WTA-1000 в Дохе (Катар).
Встреча теннисисток продлилась 1 час 36 минут. За это время Швёнтек удалось выполнить один эйс, реализовать три из восьми брейк-пойнтов. Она также допустила одну двойную ошибку. Рыбакина реализовала один брейк-пойнт из четырёх, выполнила три эйса и допустила одну двойную ошибку.
Доха (ж). 1/4 финала
Ига Швёнтек — Елена Рыбакина 6:2, 7:5
В следующем круге соревнований Ига Швёнтек сыграет с сильнейшей в матче между Онс Жабер (Тунис) и Еленой Остапенко (Латвия).
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