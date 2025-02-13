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Ига Швёнтек пробилась в полуфинал турнира в Дохе

Теннис

Польская теннисистка продолжает борьбу за титул

Ига Швёнтек пробилась в полуфинал турнира в Дохе

Фото: wimbledon.com / Автор неизвестен

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывшая первая ракетка мира Ига Швёнтек обыграла соперницу из Казахстана Елену Рыбакину в 1/4 финала турнира WTA-1000 в Дохе (Катар).

Встреча теннисисток продлилась 1 час 36 минут. За это время Швёнтек удалось выполнить один эйс, реализовать три из восьми брейк-пойнтов. Она также допустила одну двойную ошибку. Рыбакина реализовала один брейк-пойнт из четырёх, выполнила три эйса и допустила одну двойную ошибку.

Доха (ж). 1/4 финала

Ига Швёнтек — Елена Рыбакина 6:2, 7:5

В следующем круге соревнований Ига Швёнтек сыграет с сильнейшей в матче между Онс Жабер (Тунис) и Еленой Остапенко (Латвия).

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