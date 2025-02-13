Ига Швёнтек стала рекордсменкой турнира в Дохе

Польская теннисистка вторая ракетка мира Ига Швёнтек одержала 15-ю победу к ряду на турнире WTA-1000 в Дохе (Катар). Эта победная серия стала самой длинной для турнира с момента его основания в 2001 году.

Сегодня, 13 февраля, в 1/4 финала она обыграла теннисистку из Казахстана Елену Рыбакину со счётом 6:2, 7:5.

В следующем круге соревнований Ига Швёнтек сыграет с победительницей матча Онс Жабер (Тунис) - Елена Остапенко (Латвия).