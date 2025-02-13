Муж Свитолиной снялся с турнира категории ATP-500 в Дохе

33-я ракетка мира французский теннисист Гаэль Монфис снялся с турнира категории ATP-500 в Дохе (Катар). В сетке соревнований его заменит 55-я ракетка мира Фабиан Марожан из Венгрии.

Напомним, Гаэль Монфис вышел в 1/8 финала Australian Open — 2025, но не смог продолжить матч за выход в четвертьфинал. Во время поединка с Беном Шелтоном француз снялся в четвёртом сете из-за травмы.

После этого он снялся с турниров ATP-250 в Монпелье (Франция) и ATP-250 в Марселе (Франция).

Турнир ATP-500 в Дохе пройдёт с 17 по 22 февраля.