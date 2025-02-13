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Муж Свитолиной снялся с турнира категории ATP-500 в Дохе
Травма дает о себе знать
Getty Images/Global Images Ukraine
33-я ракетка мира французский теннисист Гаэль Монфис снялся с турнира категории ATP-500 в Дохе (Катар). В сетке соревнований его заменит 55-я ракетка мира Фабиан Марожан из Венгрии.
Напомним, Гаэль Монфис вышел в 1/8 финала Australian Open — 2025, но не смог продолжить матч за выход в четвертьфинал. Во время поединка с Беном Шелтоном француз снялся в четвёртом сете из-за травмы.
После этого он снялся с турниров ATP-250 в Монпелье (Франция) и ATP-250 в Марселе (Франция).
Турнир ATP-500 в Дохе пройдёт с 17 по 22 февраля.
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