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Муж Свитолиной снялся с турнира категории ATP-500 в Дохе

Теннис

Травма дает о себе знать

Муж Свитолиной снялся с турнира категории ATP-500 в Дохе

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

33-я ракетка мира французский теннисист Гаэль Монфис снялся с турнира категории ATP-500 в Дохе (Катар). В сетке соревнований его заменит 55-я ракетка мира Фабиан Марожан из Венгрии.

Напомним, Гаэль Монфис вышел в 1/8 финала Australian Open — 2025, но не смог продолжить матч за выход в четвертьфинал. Во время поединка с Беном Шелтоном француз снялся в четвёртом сете из-за травмы.

После этого он снялся с турниров ATP-250 в Монпелье (Франция) и ATP-250 в Марселе (Франция).

Турнир ATP-500 в Дохе пройдёт с 17 по 22 февраля.

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