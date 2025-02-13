Быстрее лишь Серена Уильямс. Ига Швёнтек одержала 100-ю победу в рамках турниров WTA-1000

Польская теннисистка Ига Швёнтек одержала 100-ю победу в рамках турниров категории WTA-1000. Для этого ей понадобился 121 матч. С момента появления формата соревнований в 2009 году это второй по скорости показатель в WTA-туре.

Лидером по быстроте реализации 100 побед на турнирах WTA-1000 является 23-кратная победительница турниров серии "Большого шлема" Серена Уильямс. Этой отметки она достигла за 115 матчей.

Напомним, что Ига Швёнтек в 1/4 финала турнира в Дохе (Катар) обыграла теннисистку из Казахстана Елену Рыбакину со счётом 6:2, 7:5.