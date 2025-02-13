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Быстрее лишь Серена Уильямс. Ига Швёнтек одержала 100-ю победу в рамках турниров WTA-1000
Это второй показатель по количеству матчей, которые потребовались спортсменкам для достижения круглой отметки
Фото: Getty Images
Польская теннисистка Ига Швёнтек одержала 100-ю победу в рамках турниров категории WTA-1000. Для этого ей понадобился 121 матч. С момента появления формата соревнований в 2009 году это второй по скорости показатель в WTA-туре.
Лидером по быстроте реализации 100 побед на турнирах WTA-1000 является 23-кратная победительница турниров серии "Большого шлема" Серена Уильямс. Этой отметки она достигла за 115 матчей.
Напомним, что Ига Швёнтек в 1/4 финала турнира в Дохе (Катар) обыграла теннисистку из Казахстана Елену Рыбакину со счётом 6:2, 7:5.
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