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Быстрее лишь Серена Уильямс. Ига Швёнтек одержала 100-ю победу в рамках турниров WTA-1000

Теннис
Обновлено

Это второй показатель по количеству матчей, которые потребовались спортсменкам для достижения круглой отметки

Быстрее лишь Серена Уильямс. Ига Швёнтек одержала 100-ю победу в рамках турниров WTA-1000

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Польская теннисистка Ига Швёнтек одержала 100-ю победу в рамках турниров категории WTA-1000. Для этого ей понадобился 121 матч. С момента появления формата соревнований в 2009 году это второй по скорости показатель в WTA-туре.

Лидером по быстроте реализации 100 побед на турнирах WTA-1000 является 23-кратная победительница турниров серии "Большого шлема" Серена Уильямс. Этой отметки она достигла за 115 матчей.

Напомним, что Ига Швёнтек в 1/4 финала турнира в Дохе (Катар) обыграла теннисистку из Казахстана Елену Рыбакину со счётом 6:2, 7:5.

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