Марта Костюк упустила победу в четвертьфинале турнира в Дохе

В четверг, 13 февраля, украинская теннисистка Марта Костюк завершила свое выступление на турнире в Дохе на стадии четвертьфинала. В напряженном матче против американки Аманды Анисимовой она выиграла первый сет со счетом 6:4, но во втором и третьем сетах соперница смогла перехватить инициативу.

В итоге Костюк уступила со счетом 6:4, 5:7, 4:6, несмотря на боевой характер игры.

Этот матч стал настоящим испытанием для обеих теннисисток, но Анисимова сумела перехватить инициативу и немного увереннее играть в решающие моменты.

Доха. 1/4 финала

Марта Костюк — Аманда Анисимова 6:4, 5:7, 4:6