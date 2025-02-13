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Марта Костюк упустила победу в четвертьфинале турнира в Дохе

Теннис
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А ведь все могло быть по другому

Марта Костюк упустила победу в четвертьфинале турнира в Дохе

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

В четверг, 13 февраля, украинская теннисистка Марта Костюк завершила свое выступление на турнире в Дохе на стадии четвертьфинала. В напряженном матче против американки Аманды Анисимовой она выиграла первый сет со счетом 6:4, но во втором и третьем сетах соперница смогла перехватить инициативу.

В итоге Костюк уступила со счетом 6:4, 5:7, 4:6, несмотря на боевой характер игры.

Этот матч стал настоящим испытанием для обеих теннисисток, но Анисимова сумела перехватить инициативу и немного увереннее играть в решающие моменты.

Доха. 1/4 финала

Марта Костюк — Аманда Анисимова 6:4, 5:7, 4:6

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