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Определились полуфиналистки турнира в Дохе

Теннис

Ига Швёнтек — главная фаворитка турнира

Определились полуфиналистки турнира в Дохе

Getty Images / Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

В четверг, 13 февраля, определились имена четырёх полуфиналисток турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар).

Теннис. Турнир WTA-1000 в Дохе (Катар). Состав полуфинальных пар:

Елена Остапенко (Латвия) — Ига Швёнтек (Польша, 2).

Екатерина Александрова (-) — Аманда Анисимова (США);

Отметим, что матчи 1/2 финала состоятся сегодня, 14 февраля.

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