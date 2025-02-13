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Определились полуфиналистки турнира в Дохе
Ига Швёнтек — главная фаворитка турнира
Getty Images / Global Images Ukraine
В четверг, 13 февраля, определились имена четырёх полуфиналисток турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар).
Теннис. Турнир WTA-1000 в Дохе (Катар). Состав полуфинальных пар:
Елена Остапенко (Латвия) — Ига Швёнтек (Польша, 2).
Екатерина Александрова (-) — Аманда Анисимова (США);
Отметим, что матчи 1/2 финала состоятся сегодня, 14 февраля.
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