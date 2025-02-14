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Экс-восьмая ракетка мира Шварцман завершил карьеру на домашнем турнире
"Маленький гигант" уходит из тенниса
Getty Images/Global Images Ukraine
Аргентинский теннисист Диего Шварцман завершил профессиональную карьеру в возрасте 32-х лет.
Свой последний матч аргентинец провел на турнире ATP 250 в Буэнос-Айресе. В 1/8 финала Диего потерпел фиаско от представителя Испании Педро Мартинеса (2:6, 2:6).
Шварцман - обладатель четырех турниров ATP (при 10 поражениях в финалах). Также Диего доходил до полуфинала Ролан Гаррос-2020 и четвертьфинала ЮС Опен-2019. Наивысшее достижение аргентинца в рейтинге одиночного разряда - восьмая строчка.
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