Победительница US Open-2021 получила уайлд-кард на турнир WTA-1000 в Дубае

Победительница одного турнира серии "Большого шлема", 60-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану получила уайлд-кард на турнир категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ).

Ранее Радукану благодаря уайлд-кард выступила на турнирах в Абу-Даби и в Дохе. В первом круге соревнований в Абу-Даби британская теннисистка проиграла Маркете Вондроушовой со счётом 3:6, 4:6. На старте турнира в Дохе Радукану уступила россиянке Екатерине Александровой — 3:6, 5:7.

Турнир категории WTA-1000 в Дубае пройдёт с 16 по 22 февраля.