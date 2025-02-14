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Юлия Джима показала лучший результат среди украинок в женском спринте ЧМ-2025
Украинка финишировала на 18-м месте
https://www.gettyimages.com/Ukraine
На чемпионате мира-2025 по биатлону в швейцарском Ленцерхайде состоялся женский спринт, где Украину представили четыре биатлонистки: Юлия Джима, Ирина Петренко, Кристина Дмитренко и Елена Городная.
Гонка проходила при сложных погодных условиях. Лучший результат среди наших биатлонисток показала Юлия Джима. Она провела чисто оба огневых рубежа, однако зацепиться за подиум Юлии не удалось и в итоге Юлия заняла 18-е место.
Кристина Дмитренко закончила гонку с тремя промахами и финишировала вне топ-40, однако сумела отобраться в гонку преследования.
Елена Городная финишировала вне топ-60, записав себе в актив четыре промаха.
Последней из украинок бежала Ирина Петренко, которая уже после первой «лежки» заработала один штрафной круг и на огневом рубеже стоя не смогла закрыть одну мишень.
Чемпионат мира-2025 по биатлону. Спринт (женщины)
Жюстин Бреза-Буше (Франция, 1+0) 22:08.7
Франциска Пройсс (Германия, 0+1) +9.8
Суви Минккинен (Финляндия, 0+0) +10.0
Лена Хекки Гросс (Швейцария) +11.4
Микела Каррара (Италия, 0+1) +24.4
Лу Жанмонно (Франция 1+1) +30.8
...
18. Юлия Джима (Украина, 0+0) +59.7
48. Кристина Дмитренко (Украина, 2+1) +2:28.3
Ирина Петренко (Украина, 1+1) +3:11.1
Елена Городная (Украина, 4+0) +3:34.8
Для Джимы 18-е место в спринте стало лучшим результатом карьеры на уровне чемпионатов мира. Перед этим топрезультатом Юлии было 21-е место на предыдущем мировом первенстве.
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