Юлия Джима показала лучший результат среди украинок в женском спринте ЧМ-2025

На чемпионате мира-2025 по биатлону в швейцарском Ленцерхайде состоялся женский спринт, где Украину представили четыре биатлонистки: Юлия Джима, Ирина Петренко, Кристина Дмитренко и Елена Городная.

Гонка проходила при сложных погодных условиях. Лучший результат среди наших биатлонисток показала Юлия Джима. Она провела чисто оба огневых рубежа, однако зацепиться за подиум Юлии не удалось и в итоге Юлия заняла 18-е место.

Кристина Дмитренко закончила гонку с тремя промахами и финишировала вне топ-40, однако сумела отобраться в гонку преследования.

Елена Городная финишировала вне топ-60, записав себе в актив четыре промаха.

Последней из украинок бежала Ирина Петренко, которая уже после первой «лежки» заработала один штрафной круг и на огневом рубеже стоя не смогла закрыть одну мишень.

Чемпионат мира-2025 по биатлону. Спринт (женщины)

Жюстин Бреза-Буше (Франция, 1+0) 22:08.7

Франциска Пройсс (Германия, 0+1) +9.8

Суви Минккинен (Финляндия, 0+0) +10.0

Лена Хекки Гросс (Швейцария) +11.4

Микела Каррара (Италия, 0+1) +24.4

Лу Жанмонно (Франция 1+1) +30.8

...

18. Юлия Джима (Украина, 0+0) +59.7

48. Кристина Дмитренко (Украина, 2+1) +2:28.3

Ирина Петренко (Украина, 1+1) +3:11.1

Елена Городная (Украина, 4+0) +3:34.8

Для Джимы 18-е место в спринте стало лучшим результатом карьеры на уровне чемпионатов мира. Перед этим топрезультатом Юлии было 21-е место на предыдущем мировом первенстве.