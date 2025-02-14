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Определились финалистки турнира WTA-1000 в Дохе

Теннис

Финал состоится завтра, 15 февраля

Определились финалистки турнира WTA-1000 в Дохе

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

В пятницу, 14 февраля, определились имена финалисток турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар).

В матче за титул сыграют 37-я ракетка мира из Латвии Елена Остапенко и 41-й номер мирового рейтинга американка Аманда Анисимова.

Швёнтек разгромно проиграла Остапенко — 3:6, 1:6, а Александрова не смогла одолеть Анисимову — 3:6, 3:6. Турнир в Дохе проходит с 9 по 15 февраля.

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