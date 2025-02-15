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Не оставила сопернице шансов. Остапенко уверенно победила Свентек в полуфинале турнира в Дохе
Неожиданно разгромное поражение
Getty Images/Global Images Ukraine
Латвийская теннисистка Елена Остапенко (WTA №37) победила в матче 1/2 финала турнира серии WTA1000 в Дохе. В борьбе за финал она одолела представительницу Польши Игу Свентек (WTA №2).
Счет матча 2-0 (6-3; 6-1) в пользу Елены, в активе которой 4 подачи на вылет, 5 из 10 реализованных брейков, 2 из 3 отыгранных брейков и 4 двойные ошибки.
Латвийка остановила победную серию польки в Катаре, составлявшую 15 поединков. В личных встречах счет стал 5-0 в пользу Елены (10-2 по сетам).
В финальном поединке за главный титул соревнований Остапенко сыграет против американки Аманды Анисимовой (WTA №41).
Напомним, что ранее победительница US Open-2021
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