  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Остапенко победила Свентек в полуфинале турнира в Дохе
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Остапенко победила Свентек в полуфинале турнира в Дохе

Теннис

Неожиданно разгромное поражение

Остапенко победила Свентек в полуфинале турнира в Дохе

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Латвийская теннисистка Елена Остапенко (WTA №37) победила в матче 1/2 финала турнира серии WTA1000 в Дохе. В борьбе за финал она одолела представительницу Польши Игу Свентек (WTA №2).

Счет матча 2-0 (6-3; 6-1) в пользу Елены, в активе которой 4 подачи на вылет, 5 из 10 реализованных брейков, 2 из 3 отыгранных брейков и 4 двойные ошибки.

Латвийка остановила победную серию польки в Катаре, составлявшую 15 поединков. В личных встречах счет стал 5-0 в пользу Елены (10-2 по сетам).

В финальном поединке за главный титул соревнований Остапенко сыграет против американки Аманды Анисимовой (WTA №41).

Напомним, что ранее победительница US Open-2021 получила вайлд-кард на турнир WTA-1000 в Дубае.

По теме
yellow-arrow
Определились финалистки турнира WTA-1000 в Дохе
yellow-arrow
Юлия Джима показала лучший результат среди украинок в женском спринте ЧМ-2025
yellow-arrow
Победительница US Open-2021 получила уайлд-кард на турнир WTA-1000 в Дубае
Елена Остапенко
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости