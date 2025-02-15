Остапенко – о победе над Свентек: Чувствовала, что я точно ее обыграю

Латвийская теннисистка Елена Остапенко (WTA №37) прокомментировала победу в матче 1/2 финала турнира серии WTA1000 в Дохе против представительницы Польши Иги Свентек (WTA №2).

"Первое, что я хочу сделать, это поблагодарить всех людей за то, что они пришли. Безусловно, этот корт очень особенный для меня. Вроде бы вся эта энергия всегда помогает мне. Все началось для меня именно на этом корте... Я уже играла здесь в финалах (одиночных и парных), и я очень люблю этот турнир. Я всегда жду его, мне очень приятно быть здесь. Нас тепло принимают, атмосфера и болельщики отличные, а инфраструктура стала еще лучше.

Сегодня, когда я выходила на корт, я чувствовала себя достаточно уверенной, что я точно ее обыграю. Потому что мы уже встречались много раз, и я знаю, как нужно играть против нее. Я была больше сосредоточена на себе. Я знала, что делать. Я удовлетворена тем, как мне удается контролировать свои эмоции на протяжении всей недели. Конечно, я очень счастлива, что смогла выйти в финал" – сказала Елена.