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Официально: Синнер отстранен от выступлений на три месяца

Теннис
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Эпопея завершилась

Официально: Синнер отстранен от выступлений на три месяца

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Итальянский теннисист, первая ракетка мира Янник Синнер отстранен от официальных соревнований. Об этом сообщает Всемирное антидопинговое агентство.

После того, как спортсмен сам согласился на дисквалификацию и пошел на сделку, срок отстранения был установлен на уровне 3 месяцев.

Таким образом, Синнер вернется в большой теннис не раньше мая 2025 года, а одним из первых его турниров может стать Открытый чемпионат Франции.

Напомним, что ранее Остапенко уверенно победила Свентек в полуфинале турнира в Дохе.

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Янник Синнер
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