Официально: Синнер отстранен от выступлений на три месяца

Итальянский теннисист, первая ракетка мира Янник Синнер отстранен от официальных соревнований. Об этом сообщает Всемирное антидопинговое агентство.

После того, как спортсмен сам согласился на дисквалификацию и пошел на сделку, срок отстранения был установлен на уровне 3 месяцев.

Таким образом, Синнер вернется в большой теннис не раньше мая 2025 года, а одним из первых его турниров может стать Открытый чемпионат Франции.