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Официально: Синнер отстранен от выступлений на три месяца
Эпопея завершилась
Getty Images/Global Images Ukraine
Итальянский теннисист, первая ракетка мира Янник Синнер отстранен от официальных соревнований. Об этом сообщает Всемирное антидопинговое агентство.
После того, как спортсмен сам согласился на дисквалификацию и пошел на сделку, срок отстранения был установлен на уровне 3 месяцев.
Таким образом, Синнер вернется в большой теннис не раньше мая 2025 года, а одним из первых его турниров может стать Открытый чемпионат Франции.
Напомним, что ранее Остапенко
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