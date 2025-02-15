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Анисимова – чемпионка турнира WTA1000 в Дохе

Теннис
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Уверенная победа

Анисимова – чемпионка турнира WTA1000 в Дохе

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Американская теннисистка Аманда Анисимова (WTA №41) победила в финале турнира серии WTA1000 в Дохе (Катар). В решающем поединке за главный титул соревнований она одолела представительницу Латвии Елену Остапенко (WTA №37).

Счет матча 2-0 (6-4; 6-3) в пользу Аманды, в активе которой 0 подач навылет, 5 из 12 реализованных брейков, 2 из 4 отыгранных брейков и 2 двойные ошибки.

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23-летняя Анисимова выиграла свой самый большой титул в карьере (третий в целом). В понедельник она дебютирует в ТОП-20 мирового рейтинга.

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